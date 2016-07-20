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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 01:54 BJT

修正-标题新闻：美司法部提起民事诉讼，寻求没收马来西亚官员利用主权财富基金侵吞的逾10亿美元资产

(重发以修正措辞。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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