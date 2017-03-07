马来西亚封锁朝鲜大使馆 人员不得离开

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透吉隆坡3月7日 - 马来西亚内政部副部长周二称，警方封锁了朝鲜驻马国大使馆，以清查使馆内官员人数，朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男在马来西亚被暗杀，引发两国紧张关系升级。
“我们试图确定馆内所有人员的数量，”马来西亚内政部副部长Nur Jazlan Mohamed在使馆外向记者说。
他还说，使馆内的人员不能离开，“直至我们弄清楚员工人数和人员在哪之后”。
朝鲜周二禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙，吉隆坡警方因金正男被谋杀事件寻求询问至多三名藏身在朝鲜大使馆的男子。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)