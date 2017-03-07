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时事要闻 | 2017年 3月 7日 星期二 13:09 BJT

马来西亚封锁朝鲜大使馆 人员不得离开

路透吉隆坡3月7日 - 马来西亚内政部副部长周二称，警方封锁了朝鲜驻马国大使馆，以清查使馆内官员人数，朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男在马来西亚被暗杀，引发两国紧张关系升级。

“我们试图确定馆内所有人员的数量，”马来西亚内政部副部长Nur Jazlan Mohamed在使馆外向记者说。

他还说，使馆内的人员不能离开，“直至我们弄清楚员工人数和人员在哪之后”。

朝鲜周二禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙，吉隆坡警方因金正男被谋杀事件寻求询问至多三名藏身在朝鲜大使馆的男子。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪)

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