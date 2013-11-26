马来西亚召见新加坡专员 因媒体指新加坡涉间谍活动

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡11月26日 - 马来西亚政府周二召见新加坡高级专员，称对相关媒体报导表示“极度关切”。媒体报导称新加坡帮助西方情报机构对马来西亚开展间谍活动。
媒体引述美国国家安全局承包商前雇员斯诺登泄露的文件，称新加坡在一个窃听海底电缆数据的间谍网络中发挥关键作用。
马来西亚外长阿曼（Anifah Aman）周一晚间发表的声明中称：“如果这些指控属实，肯定是很严重的事，是马来西亚政府强烈抵制和痛恨的。”
“对友邦和邻国进行间谍活动绝对是不可接受的，有悖友好睦邻关系的精神和义务。”
若新加坡与马来西亚因此交恶，将意味着美国间谍丑闻对美国盟国的冲击加深。之前因有报导称澳大利亚窃听印尼总统苏西洛夫妇，印尼已宣布与澳大利亚关系降级。澳大利亚和新加坡都是美国的盟国。
澳大利亚的《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）引述斯诺登泄露的文件称，新加坡军方情报机构曾帮助美国、英国和澳大利亚间谍机构，采集通过SEA-ME-WE-3海底电缆传输的数据。新加坡电信拥有该电缆的部分权益。
该电缆连接超过30个国家，包括中国、印尼、马来西亚、沙特、越南、英国和法国等。
新加坡电信拒绝置评，新加坡国防部未回复询问，外交部未立即置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37