马来西亚召见新加坡专员 因媒体指新加坡涉间谍活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡11月26日 - 马来西亚政府周二召见新加坡高级专员，称对相关媒体报导表示“极度关切”。媒体报导称新加坡帮助西方情报机构对马来西亚开展间谍活动。

媒体引述美国国家安全局承包商前雇员斯诺登泄露的文件，称新加坡在一个窃听海底电缆数据的间谍网络中发挥关键作用。

马来西亚外长阿曼（Anifah Aman）周一晚间发表的声明中称：“如果这些指控属实，肯定是很严重的事，是马来西亚政府强烈抵制和痛恨的。”

“对友邦和邻国进行间谍活动绝对是不可接受的，有悖友好睦邻关系的精神和义务。”

若新加坡与马来西亚因此交恶，将意味着美国间谍丑闻对美国盟国的冲击加深。之前因有报导称澳大利亚窃听印尼总统苏西洛夫妇，印尼已宣布与澳大利亚关系降级。澳大利亚和新加坡都是美国的盟国。

澳大利亚的《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）引述斯诺登泄露的文件称，新加坡军方情报机构曾帮助美国、英国和澳大利亚间谍机构，采集通过SEA-ME-WE-3海底电缆传输的数据。新加坡电信拥有该电缆的部分权益。

该电缆连接超过30个国家，包括中国、印尼、马来西亚、沙特、越南、英国和法国等。

新加坡电信拒绝置评，新加坡国防部未回复询问，外交部未立即置评。（完）