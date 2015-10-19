马来西亚官员称中国在南海的岛礁建设系“无端挑衅”

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京10月18日 - 马来西亚武装部队司令祖基费力（Zulkefli Mohd Zin）在北京举行的香山论坛上称，中国在南海的岛礁建设系“无端挑衅”。
中国在南海主权问题上的立场日益强硬，导致其与一些东盟国家、尤其是与菲律宾和越南等南海主权声索国的关系紧张。
“我想谈谈关于在南海驻守岛礁建设活动这样的中方无端挑衅的问题，”祖基费力说。
祖基费力称，中方保证其建设用于民事功能和海洋科研，为该地区船只安全航线提供便利。
“那么，时间将会告诉我们中方的意图是什么。与此同时，我们不得不接受中方给出的开发这些岛礁目的的理由，”祖基费力说道。
“我希望是用于好的用途，是为了全人类。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。