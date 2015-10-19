马来西亚官员称中国在南海的岛礁建设系“无端挑衅”

路透北京10月18日 - 马来西亚武装部队司令祖基费力（Zulkefli Mohd Zin）在北京举行的香山论坛上称，中国在南海的岛礁建设系“无端挑衅”。

中国在南海主权问题上的立场日益强硬，导致其与一些东盟国家、尤其是与菲律宾和越南等南海主权声索国的关系紧张。

“我想谈谈关于在南海驻守岛礁建设活动这样的中方无端挑衅的问题，”祖基费力说。

祖基费力称，中方保证其建设用于民事功能和海洋科研，为该地区船只安全航线提供便利。

“那么，时间将会告诉我们中方的意图是什么。与此同时，我们不得不接受中方给出的开发这些岛礁目的的理由，”祖基费力说道。

“我希望是用于好的用途，是为了全人类。”（完）