版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:51 BJT

东南亚股市：马来西亚股市大跌，等待总理纳吉布发表电视声明

路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚股市周三最多下挫3.4%。该国总理纳吉布将在0330GMT发表电视声明，预计他将解散议会并发起大选。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐