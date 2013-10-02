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时事要闻 | 2013年 10月 2日 星期三 14:45 BJT

因政府关门 奥巴马取消下周对马来西亚的访问--报道

路透吉隆坡10月2日 - 马来西亚媒体周三援引该国总理纳吉布的说法称，在美国政府关门后，美国总统奥巴马取消了下周对马来西亚的正式访问。

有政府背景的报纸报道称，美国国务卿克里将代表奥巴马对马来西亚进行访问。

记者多次就此致电寻求证实，但马来西亚总理办公室的电话一直无人接听。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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