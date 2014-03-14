马国称与美国调查人员合作取得失联客机卫星信息

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透吉隆坡3月14日 -马来西亚一高阶政府官员周五表示，该国正与美国调查人员合作，以了解是否有任何的卫星信息能够帮助搜寻已经失踪近一周的飞机，该飞机上载有239名人员。
马来西亚民航局主管Azharuddin AbdulRahman在记者会上表示，“他们表示他们正在研究交流卫星信息的可能性。无论他们掌握到什么，将会与我们分享。”
两名接近调查的消息人士周四表示，卫星接收到马来西亚航空MH370班机周六失踪后的微弱电子讯号，但这些讯号未能提供飞机航向及其他有关其命运的资讯。(完)
(编译 张明钧; 审校 田建华)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)