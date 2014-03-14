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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 18:49 BJT

马国称与美国调查人员合作取得失联客机卫星信息

路透吉隆坡3月14日 -马来西亚一高阶政府官员周五表示，该国正与美国调查人员合作，以了解是否有任何的卫星信息能够帮助搜寻已经失踪近一周的飞机，该飞机上载有239名人员。

马来西亚民航局主管Azharuddin AbdulRahman在记者会上表示，“他们表示他们正在研究交流卫星信息的可能性。无论他们掌握到什么，将会与我们分享。”

两名接近调查的消息人士周四表示，卫星接收到马来西亚航空MH370班机周六失踪后的微弱电子讯号，但这些讯号未能提供飞机航向及其他有关其命运的资讯。(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

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