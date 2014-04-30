澳洲一公司称在孟加拉湾发现疑似飞机残骸（更新版）

路透4月30日 -澳大利亚勘探公司Geo Resonance称在孟加拉湾发现了他们认为是飞机残骸的物体，并建议作为可能是马航失联客机的残骸来进行调查。但负责协调搜寻任务的联合协调中心（JACC）排除了这种可能性。

JACC称，他们依然认为马航失联客机坠入南印度洋。

孟加拉湾位于印度和缅甸之间，与目前的搜寻区域相隔数千英里。

“公司没有宣布这是MH370（客机的残骸），但应当对此进行调查，”Geo Resonance在声明中称。

该公司称已于3月31日向马航以及马来西亚和中国驻澳大利亚大使馆报告了此事，并于4月4日向JACC报告了此事。

“公司及董事们对各有关当局没有作出回应感到意外，”Geo Resonance说。

澳大利亚牵头的搜寻队表示，他们依靠来自卫星的信息及其他数据来确定马航失联客机的位置，而Geo Resonance报告的位置不在搜寻范围之内。

马来西亚交通部周二晚些时候在一份声明中称，正在评估最新报道的可信度。

“马来西亚正在与国际合作伙伴一道评估该信息的可信度。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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