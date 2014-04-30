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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 09:16 BJT

澳洲一公司称在孟加拉湾发现疑似飞机残骸--CNN

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月29日 - 据CNN报道，一家私营公司称在孟加拉湾发现了他们认为是飞机残骸的物体，建议作为可能是马航失联客机的残骸来进行调查。

负责协调多国搜寻任务的联合协调中心（JACC）称，他们依然认为马航失联客机坠入南印度洋。

孟加拉湾位于印度和缅甸之间，与目前的搜寻区域相隔数千英里。

报告发现飞机残骸的公司是澳洲勘探公司GeoResonance。

“公司并未宣称这是MH370（客机的残骸），但应当对此进行调查，”CNN援引GeoResonance声明称。

路透尚未联系到GeoResonance就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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