更新版1-澳洲一公司称在孟加拉湾发现疑似飞机残骸

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(新增细节)
路透4月30日 - 澳大利亚勘探公司GeoResonance称在孟加拉湾发现了他们认为是飞机残骸的物体，并建议作为可能是马航失联客机的残骸来进行调查。但负责协调搜寻任务的联合协调中心（JACC）排除了这种可能性。
JACC称，他们依然认为马航失联客机坠入南印度洋。
孟加拉湾位于印度和缅甸之间，与目前的搜寻区域相隔数千英里。
“公司没有宣布这是MH370（客机的残骸），但应当对此进行调查，”GeoResonance在声明中称。
该公司称已于3月31日向马航以及马来西亚和中国驻澳大利亚大使馆报告了此事，并于4月4日向JACC报告了此事。
“公司及董事们对各有关当局没有作出回应感到意外，”GeoResonance说。
澳大利亚牵头的搜寻队表示，他们依靠来自卫星的信息及其他数据来确定马航失联客机的位置，而GeoResonance报告的位置不在搜寻范围之内。
马来西亚交通部周二晚些时候在一份声明中称，正在评估最新报道的可信度。
“马来西亚正在与国际合作伙伴一道评估该信息的可信度。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译