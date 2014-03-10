马航航班失联超48小时 搜寻工作仍在继续

马航MH370航班从雷达显示屏消失已经超过48小时，搜救飞机周一继续在越南南部海域搜寻，希望找到该航班的任何踪迹。专家称，航班没有发出求救信号，暗示飞机可能是突然出现灾难性故障或是爆炸。但马来西亚空军司令称，雷达追踪显示航班在失联前可能曾试图返航。图为3月10日新闻发布会现场。路透