美国FBI未参与调查马航航班失联事件 其他机构及波音代表周一抵达

路透纽约3月9日 -美国一名资深执法官员表示，美国联邦调查局(FBI)并未派员前往吉隆坡，协助调查马来西亚航空MASM.KL一架客机周六失踪的事件；但美国其他机构及飞机制造商波音(BA.N)的代表预计将于周一抵达吉隆坡。

载有239名乘客与机组人员的MH370班机突然消失，尽管没有发现残骸，但机上人员可能均已遇难。飞机型号是波音777-200ER。

另一名匿名官员指出，马来西亚迄今并未请求FBI或美国国土安全部的协助，而这些机构亦未派员调查。

这名官员表示，FBI及其他美国执法机构表示愿意提供帮助，他们拥有可协助调查的取证及分析工具，以及调查犯罪的专业技术。

由于仍未确定任何残骸的落点，这起飞机失事事件的管辖权尚未确定，亦无政府或机构正式负责调查。

周六，由美国国家运输安全委员会(NTSB)、美国联邦航空管理局(FAA)和波音公司专家组成的小型工作组已启程前往吉隆坡，预计将于周一抵达。

此工作组也未被正式邀请参与调查，因目前还没有官方机构出面负责调查。

“工作组人数不多，”NTSB发言人Kelly Nantel称，但拒绝透露具体人数。“只是足够在发现飞机具体位置后能够迅速展开行动。”

FAA表示，旗下一名员工参加了工作组。波音再次拒绝置评。

一位高层消息人士周日表示，调查马来西亚航空航班失联事件的官员怀疑飞机可能是在飞行中解体。越南方面报导称发现了疑似飞机残骸的物体。

当被问到飞机是否可能发生爆炸，例如因炸弹爆炸时，这名消息人士表示，目前未发现涉及犯罪行为的证据，飞机可能是因机械原因解体。

一位美国政府消息人士透露，美国已广泛检查间谍卫星拍摄的影像，寻找飞机在空中爆炸的证据，但一无所获。该消息人士称，美国卫星完全覆盖此地区。

但此消息人士指出，不能完全排除飞机爆炸的可能。(完)

(编译 龚芳/许娜；审校 张涛)

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