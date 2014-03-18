马航失联客机下落成谜 亚洲多国及塔利班均称不知情

巴基斯坦、印度和中亚国家的航空官员以及塔利班周一均表示，对马航失联客机的下落毫不知情。这架客机3月8日凌晨从吉隆坡起飞前往北京，起飞约一小时后失踪。失联客机的搜寻范围已扩大到北至中亚、南至南印度洋。马来西亚称，已向搜寻范围内的所有国家发出外交照会，请求这些国家提供雷达和卫星数据、并协助在海陆空展开搜寻工作。图为2014年3月9日吉隆坡国际机场，旅客在马航票务处排队。路透