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路透中文国际短讯 | 2014年 3月 18日 星期二 14:52 BJT

马航失联客机下落成谜 亚洲多国及塔利班均称不知情

巴基斯坦、印度和中亚国家的航空官员以及塔利班周一均表示，对马航失联客机的下落毫不知情。这架客机3月8日凌晨从吉隆坡起飞前往北京，起飞约一小时后失踪。失联客机的搜寻范围已扩大到北至中亚、南至南印度洋。马来西亚称，已向搜寻范围内的所有国家发出外交照会，请求这些国家提供雷达和卫星数据、并协助在海陆空展开搜寻工作。图为2014年3月9日吉隆坡国际机场，旅客在马航票务处排队。路透
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