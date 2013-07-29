全球贵金属：玛卡亚米将在新加坡设立银库，以满足亚洲日益增长的银需求

路透新加坡7月29日 - 贵重物品仓储企业玛卡亚米(Malca-Amit)本周将在新加坡设立可容纳200吨银的新仓库，并计划进一步增大容量，以满足亚洲对银日益增长的需求。

今年以来现货银 已跌去35%，在接近三年低位处交投，追随金价下挫20%的步伐。

这座设在新加坡的银库将成为玛卡亚米最大的银库，其中约有30%容量已经预定。

“我们的核心业务是金。但为了适应对银金属需求的增长，我们决定设立这个专用银库，”该公司贵金属业务总经理Joshua Rotbart对路透表示。

玛卡亚米提供贵金属、钻石、艺术品和其他奢侈品的物流和储存业务。

Rotbart称，该公司还寻求在香港设立一家银库，从而因应个人客户和金银交易商的需求。

他称，“我们仍在探讨在香港设立银库的选项，我们可能会利用现有设施。目前我们侧重于高效利用在曼谷、香港和中国的设施。”

玛卡亚米正在扩充亚洲的存储设施，在上海即将建设完成一家贵金属、钻石及其他奢侈品藏室。其香港和新加坡金库可分别容纳1,000吨黄金。

Rotbart称，“黄金需求正在升高。金融机构以及高资产净值人士都在寻找长期储存的解决方案。”