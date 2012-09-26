马尔代夫法庭判前总统不得离岛

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透马累9月26日电---马尔代夫法庭周三判决该国前总统纳希德（Mohamed Nasheed）岛上软禁，意味着未经允许他将不得擅自离开首都马累。此举可能激怒纳希德的支持者，他们在纳希德於2月被迫辞职时表达了抗议。
纳希德被控在执政後期绑架一名刑事法庭法官。
纳希德称，在反对派抗议以及警方叛变後，他是在枪口下被迫辞职。本月稍早，马尔代夫一个国家委员会称，纳希德政府的倒台并非政变，这引发了进一步的街头抗议。
纳希德表示，他将争取明年大选中重掌政权，但法庭周三的判决不公平地限制了他的行动。
“我的律师对我说，这很不合规，是由政治驱动，”他对路透表示。“2013年我们将无法做到自由公平选举，这一直是我们担忧的事情。”
现任总统瓦希德（Mohamed Waheed）的发言人Masood Imaad表示，法庭的判决是司法事务，政府不会干预。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。