马尔代夫法庭判前总统不得离岛

路透马累9月26日电---马尔代夫法庭周三判决该国前总统纳希德（Mohamed Nasheed）岛上软禁，意味着未经允许他将不得擅自离开首都马累。此举可能激怒纳希德的支持者，他们在纳希德於2月被迫辞职时表达了抗议。

纳希德被控在执政後期绑架一名刑事法庭法官。

纳希德称，在反对派抗议以及警方叛变後，他是在枪口下被迫辞职。本月稍早，马尔代夫一个国家委员会称，纳希德政府的倒台并非政变，这引发了进一步的街头抗议。

纳希德表示，他将争取明年大选中重掌政权，但法庭周三的判决不公平地限制了他的行动。

“我的律师对我说，这很不合规，是由政治驱动，”他对路透表示。“2013年我们将无法做到自由公平选举，这一直是我们担忧的事情。”

现任总统瓦希德（Mohamed Waheed）的发言人Masood Imaad表示，法庭的判决是司法事务，政府不会干预。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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