马尔代夫称将获得中国5亿美元贷款

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透马累8月31日电(记者 Shihar Aneez)---马尔代夫总统瓦希德(Mohamed Waheed)周五称，中国将向该国提供5亿美元贷款。此举彰显中国与这一太平洋岛国日益密切的联系。
瓦希德接受路透采访时表示，这包括1.5亿美元主要用於基建和住房项目的贷款，以及中国进出口银行提供的3.5亿美元贷款。
中国近年来加强在马尔代夫的政治经济活动，与印度展开影响力竞争。
瓦希德周五起访问中国，而该国前总统纳西德(Mohamed Nasheed)的支持者在国内举行街头抗议，纳西德呼吁支持者及军队武力推翻现政府。
马尔代夫由1,192个岛屿组成，近年来迎来了大批中国游客。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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