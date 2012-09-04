马尔代夫称将获得中国5亿美元贷款

路透马累8月31日电(记者 Shihar Aneez)---马尔代夫总统瓦希德(Mohamed Waheed)周五称，中国将向该国提供5亿美元贷款。此举彰显中国与这一印度洋岛国日益密切的联系。

瓦希德接受路透采访时表示，这包括1.5亿美元主要用於基建和住房项目的贷款，以及中国进出口银行提供的3.5亿美元贷款。

中国近年来加强在马尔代夫的政治经济活动，与印度展开影响力竞争。

瓦希德周五起访问中国，而该国前总统纳西德(Mohamed Nasheed)的支持者在国内举行街头抗议，纳西德呼吁支持者及军队武力推翻现政府。

马尔代夫由1,192个岛屿组成，近年来迎来了大批中国游客。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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