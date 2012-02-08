马尔代夫新总统宣誓就任

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透马累2月8日电（记者 C. Bryson Hull）---马尔代夫前总统纳希德周二辞职，其副手哈桑（Mohamed Waheed Hassan Manik）已宣誓就任总统。
马尔代夫警方周二哗变，哗变警察加入示威者袭击军方总部，并控制国家电视台。在事件发生24小时之後，首都马累的大街小巷周三已恢复平静，人们正常外出上班，孩子们照常上学。
这场政变对前往该国度假的游客鲜有影响。
马尔代夫前总统纳希德周二宣布辞职，稍後从军方监护中恢复自由。他的副手哈桑则在人民议会（People's Majlis）议长的见证下宣誓就任总统。
联合国秘书长潘基文发表声明称，他希望马尔代夫权力移交能和平解决该国政治危机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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