马尔代夫新总统宣誓就任

路透马累2月8日电（记者 C. Bryson Hull）---马尔代夫前总统纳希德周二辞职，其副手哈桑（Mohamed Waheed Hassan Manik）已宣誓就任总统。

马尔代夫警方周二哗变，哗变警察加入示威者袭击军方总部，并控制国家电视台。在事件发生24小时之後，首都马累的大街小巷周三已恢复平静，人们正常外出上班，孩子们照常上学。

这场政变对前往该国度假的游客鲜有影响。

马尔代夫前总统纳希德周二宣布辞职，稍後从军方监护中恢复自由。他的副手哈桑则在人民议会（People's Majlis）议长的见证下宣誓就任总统。

联合国秘书长潘基文发表声明称，他希望马尔代夫权力移交能和平解决该国政治危机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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