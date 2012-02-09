马尔代夫前总统称在枪口下被迫辞职

路透马累2月8日电（记者 C. Bryson Hull）---马尔代夫前总统纳希德周三称，他是“在枪口下被迫辞职的”。这引发警察同他愤怒的支持者们发生冲突。

纳希德2008年当选马尔代夫总统，是该国首位经民主选举选出的领导人。在该国持续三周的反对抗议活动演变成警察哗变後，他於周二辞职。

就在纳希德辞职的第二天，马尔代夫仿佛又回到过去：防暴警察和士兵发射催泪弹，并殴打他和其他支持者，重演了他的前任加尧姆（Maumoon Abdul Gayoom）在位30年期间的画面。

目击者称，约有40或50人受伤，当中包括纳希德，有些人伤势严重。警察和士兵包围了主要医院，记者们无法进入位於马累北海岸的示威场所共和广场（Republic Square）。

纳希德的一位不愿透露姓名的堂兄弟向路透表示，“他们（警察和士兵）开始驱打时，我就在他（纳希德）的附近。他身上有几处划破和擦伤，但他被打得很惨。”

纳希德所属的民主党（MDP）的一位高官Adam Manik称，这位前总统目前处於安全藏身处。该党发表声明呼吁国际社会援助，纳希德指责昔日政治对手加尧姆是这场危机的幕後黑手。

他在辞职後首次公开露面，在MDP的一个会议上表示讲话後向记者表示，“是的，我是在枪口下被迫辞职的。我的四周全是枪口，他们说如果我不辞职，他们会毫不犹豫地开枪。”

纳希德的幕僚Paul Roberts稍早向路透表示，军方周二将纳希德带到他的办公室，让他在国家电视台宣布辞职。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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