马尔代夫前总统称在枪口下被迫辞职

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透马累2月8日电（记者 C. Bryson Hull）---马尔代夫前总统纳希德周三称，他是“在枪口下被迫辞职的”。这引发警察同他愤怒的支持者们发生冲突。
纳希德2008年当选马尔代夫总统，是该国首位经民主选举选出的领导人。在该国持续三周的反对抗议活动演变成警察哗变後，他於周二辞职。
就在纳希德辞职的第二天，马尔代夫仿佛又回到过去：防暴警察和士兵发射催泪弹，并殴打他和其他支持者，重演了他的前任加尧姆（Maumoon Abdul Gayoom）在位30年期间的画面。
目击者称，约有40或50人受伤，当中包括纳希德，有些人伤势严重。警察和士兵包围了主要医院，记者们无法进入位於马累北海岸的示威场所共和广场（Republic Square）。
纳希德的一位不愿透露姓名的堂兄弟向路透表示，“他们（警察和士兵）开始驱打时，我就在他（纳希德）的附近。他身上有几处划破和擦伤，但他被打得很惨。”
纳希德所属的民主党（MDP）的一位高官Adam Manik称，这位前总统目前处於安全藏身处。该党发表声明呼吁国际社会援助，纳希德指责昔日政治对手加尧姆是这场危机的幕後黑手。
他在辞职後首次公开露面，在MDP的一个会议上表示讲话後向记者表示，“是的，我是在枪口下被迫辞职的。我的四周全是枪口，他们说如果我不辞职，他们会毫不犹豫地开枪。”
纳希德的幕僚Paul Roberts稍早向路透表示，军方周二将纳希德带到他的办公室，让他在国家电视台宣布辞职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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