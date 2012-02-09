马尔代夫前总统称在枪口下被迫辞职

马尔代夫前总统纳希德周三称，他是“在枪口下被迫辞职的”。这引发警察同他愤怒的支持者们发生冲突。纳希德2008年当选马尔代夫总统，是该国首位经民主选举选出的领导人。在该国持续三周的反对抗议活动演变成警察哗变後，他於周二辞职。路透