马尔代夫前总统坦然面对入狱

路透马累2月9日电（记者 C. Bryson Hull）---马尔代夫前总统纳希德周四在家中等待被捕，誓言留在马尔代夫与政府抗争。纳希德称政府在警方和军方的纵容下发动政变剥夺了他的权力。

不过政府或警方没有对纳希德采取行动的迹象。马累出现降雨，纳希德的支持者聚集在其住所外。

警察局长Abdullah Riyaz在被路透问及纳希德是否以及何时会被捕时，拒绝发表评论；政府也没有就此发表任何评论。

“内政部长声言（我将成为）首位在狱中度过余生的前总统，”纳希德表示。他精神放松，面带微笑，没有显露出报导所称的他周三曾遭到殴打的迹象。

纳希德称希望国际社会尽快采取行动，因为“明天我就要进监狱了”。

纳希德表示，将接受逮捕，前总统Maumoon Abdul Gayoom在位时纳希德曾27此入狱。在2008年的选举中，纳希德打败了曾将他扔进监狱六年的Gayoom。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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