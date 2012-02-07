马尔代夫发生哗变 总统辞职

图为马尔代夫总统纳希德1月29日在马累接受路透采访的资料图片。MALDIVES/ REUTERS/Dinuka Liyanawatte

路透马累2月7日电（记者 J.J. Robinson）---马尔代夫持续三周的抗议活动突然演变成警方哗变，总统纳希德（Mohamed Nasheed）於周二辞职。这位被广泛誉为给马尔代夫带来的民主的总统被指责与其历届前任一样独裁。

纳希德已将总统权力移交给副总统哈山（Mohammed Waheed Hassan），称继续执政将导致他不得不对人民使用武力。

纳希德在电视演讲中称：“我决定辞职，因为我不希望用权力执政。我认为，如果政府继续执政，将需要使用武力，这将伤及民众。”

纳希德於2008年以绝对优势当选马尔代夫总统，承诺将全面实行民主制，但他逮捕一名为其前任加尧姆（Maumoon Abdul Gayoom）效力的法官，遭反对派猛烈抨击。加尧姆在马尔代夫执政30年。

哗变警员控制了马尔代夫国家电视台，播放了与反对派相关的警局呼吁人们走上街头、推翻纳希德的录像。

纳希德称：“我决定辞职，因为我认为，如果政府继续执政，外国势力很可能会介入。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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