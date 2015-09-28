马尔代夫总统所乘坐快艇爆炸 总统本人未受伤--官员

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透马累9月28日（记者 Waheed Mohamed） - 马尔代夫总统亚明的一名高级助手告诉路透，总统本人在周一发生的快艇爆炸事件中未受伤，总统夫人和其他两名随行人员受伤。
快艇爆炸的原因尚不清楚，而等待亚明结束沙特朝觐行程回国的多名记者目睹了这起事件。
“亚明总统乘坐的快艇接近马累码头时发生了爆炸。总统没有受伤，但是第一夫人受了轻伤，”总统办公室部长穆罕默德·侯赛因·谢里夫告诉路透。
亚明稍早抵达马尔代夫国际机场，他与随行人员随后搭乘快艇回马累。
“我们还不知道爆炸来自炸药还是快艇的发动机，”谢里夫称。
一名路透目击者看到，爆炸发生后，亚明边走边搀扶着一名伤者，快艇在爆炸时距离码头仅两米远。
谢里夫称，亚明已经陪第一夫人Fathimath Ibrahim到医院就医。一名受重伤的保镖和一名受轻伤的总统助手也被送到医院。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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