马尔代夫总统所乘坐快艇爆炸，总统本人未受伤--官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马累9月28日 - 马尔代夫总统阿卜杜拉•亚明的一名高级助手告诉路透，总统本人在周一发生的快艇爆炸事件中未受伤，总统夫人和其他两名随行人员受伤。
快艇爆炸的原因尚不清楚，而等待亚明结束沙特朝觐行程回国的多名记者目睹了这起事件。
“亚明总统乘坐的快艇接近马累码头时发生了爆炸。总统没有受伤，但是第一夫人受了轻伤，”总统办公室部长穆罕默德·侯赛因·谢里夫告诉路透。
亚明稍早抵达马尔代夫国际机场，他与随行人员随后搭乘快艇回马累。
“我们还不知道爆炸来自炸药还是快艇的发动机，”谢里夫称。
一名路透目击者看到，爆炸发生后，亚明边走边搀扶着一名伤者，快艇在爆炸时距离码头仅两米远。
谢里夫称，亚明已经陪第一夫人Fathimath Ibrahim到医院就医。一名受重伤的保镖和一名受轻伤的总统助手也被送到医院。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”