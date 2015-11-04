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时事要闻 | 2015年 11月 4日 星期三 17:58 BJT

马尔代夫宣布全国进入紧急状态

路透马累11月4日（记者 Daniel Bosley） - 马尔代夫周三宣布全国进入紧急状态，因有人试图刺杀总统引发的政治动荡加剧。

马尔代夫外交部在其官方Twitter上称，由于国家安全受到威胁，紧急状态将持续30天。

内政部长Umar Naseer向路透确认已宣布进入紧急状态。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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