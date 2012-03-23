马里哗变士兵称已控制政权

路透巴马科3月22日电（记者 David Lewis/Tiemoko Diallo）---马里哗变士兵称，他们周四控制了该国政权，并下令关闭了边境，大有继利比亚动乱後在撒哈拉地区再次燃起战火之势。

这场政变由低级别官兵发起，马里政府一直未能扑灭该国北部一场持续两个月的分裂分子叛乱，使他们感到愤怒。

马里总统官邸周三夜晚遭哗变士兵攻击，重型武器的炮火声彻夜不止。在马里总统阿马杜·图马尼·杜尔（Amadou Toumani Toure）的统治下，马里10年来相对稳定。杜尔当前不知所踪。

马里的邻国、联合国及世界大国呼吁马里重回宪政，西非国家经济共同体委员会（ECOWAS Commission）称将不承认军政府。

马里7,000多人的军队数周来试图取得更好的武器，以对抗北部图阿雷格族武装分裂分子。由於配置重型武器的利比亚卡扎菲残余力量加入，马里分裂武装的力量得到增强。

马里新成立的“民主与国家重建全国委员会”（National Committee for the Return of Democracy and the Restoration of the State，CNRDR）的成员在国家电视台上发表声明，称他们已接管政权。

CNRDR发言人Amadou Konare中尉称：“CNRDR……决定履行其职责，结束无能的杜尔政府。”

Konare被20多个士兵簇拥着说：“我们保证，一旦国家重新统一，国家完整不再受到威胁，我们将把权力交回民主选举出的总统。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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