（更正）伊斯兰枪手袭击马里豪华酒店 遇难者中有3名中国公民

（更正第一段，应为共170名人质，非170人获救。）

路透巴马科11月20日-马里首都巴马科的丽笙酒店周五遭伊斯兰武装分子袭击，导致19人遇难。马里突击队发动强攻营救人质，170名人质中有许多是外国公民。

马里总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）宣布19人遇难，并称有7人受伤。圣战组织Al Mourabitoun和基地组织分支AQIM宣称对此次袭击事件负责。

凯塔在电视讲话中称：“今晚遇难人数众多。”他宣布该国进入为期10天的紧急状态以及为期三天的全国哀悼。他并透露，有两名武装分子亦丧生。

马里国内安全部长Salif Traoré称，枪手周五早晨7:00冲破酒店的安全防线，开枪扫射，并高喊“真主伟大”口号。

袭击事件在下午4:00左右结束，一名联合国官员称，联合国维和人员对酒店进行搜查，初步统计有27具遗体。

联合国官员称，联合国部队在协助马里当局对这家酒店进行搜查。

有的人质在背诵古兰经后被释放，还有的人质设法逃脱或被安全部队救了出来。

几内亚歌手Sékouba "Bambino" Diabate获救，他称在武装分子搜查隔壁房间时，他偷听到两名武装分子说英文。

一名安全消息人士称，可能有多达10名枪手。但酒店经营方称，据其了解只有两名袭击者。

美国国务院称有一名美国人遇难。

中国新华社称，有三名中国公民在此次袭击事件中遇难。（完）