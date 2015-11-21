（更正）伊斯兰枪手袭击马里豪华酒店 遇难者中有3名中国公民

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
（更正第一段，应为共170名人质，非170人获救。）
路透巴马科11月20日-马里首都巴马科的丽笙酒店周五遭伊斯兰武装分子袭击，导致19人遇难。马里突击队发动强攻营救人质，170名人质中有许多是外国公民。
马里总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）宣布19人遇难，并称有7人受伤。圣战组织Al Mourabitoun和基地组织分支AQIM宣称对此次袭击事件负责。
凯塔在电视讲话中称：“今晚遇难人数众多。”他宣布该国进入为期10天的紧急状态以及为期三天的全国哀悼。他并透露，有两名武装分子亦丧生。
马里国内安全部长Salif Traoré称，枪手周五早晨7:00冲破酒店的安全防线，开枪扫射，并高喊“真主伟大”口号。
袭击事件在下午4:00左右结束，一名联合国官员称，联合国维和人员对酒店进行搜查，初步统计有27具遗体。
联合国官员称，联合国部队在协助马里当局对这家酒店进行搜查。
有的人质在背诵古兰经后被释放，还有的人质设法逃脱或被安全部队救了出来。
几内亚歌手Sékouba "Bambino" Diabate获救，他称在武装分子搜查隔壁房间时，他偷听到两名武装分子说英文。
一名安全消息人士称，可能有多达10名枪手。但酒店经营方称，据其了解只有两名袭击者。
美国国务院称有一名美国人遇难。
中国新华社称，有三名中国公民在此次袭击事件中遇难。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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