又一伊斯兰武装组织宣称为马里酒店袭击事件负责--RFI

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透达喀尔11月22日 - 根据法国国际广播电台（RFI）周日晚获得的一份声明，Massina Liberation Front（MLF）宣称为马里豪华酒店袭击事件负责。
马里首都巴马科的丽笙酒店周五遭伊斯兰武装分子袭击，19人遇难。
MLF是第三个宣称为这起事件负责的组织。此前伊斯兰马格里布基地组织及Al Mourabitoun已宣称为这起事件负责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。