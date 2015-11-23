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时事要闻 | 2015年 11月 23日 星期一 09:36 BJT

又一伊斯兰武装组织宣称为马里酒店袭击事件负责--RFI

路透达喀尔11月22日 - 根据法国国际广播电台（RFI）周日晚获得的一份声明，Massina Liberation Front（MLF）宣称为马里豪华酒店袭击事件负责。

马里首都巴马科的丽笙酒店周五遭伊斯兰武装分子袭击，19人遇难。

MLF是第三个宣称为这起事件负责的组织。此前伊斯兰马格里布基地组织及Al Mourabitoun已宣称为这起事件负责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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