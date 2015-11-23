又一伊斯兰武装组织宣称为马里酒店袭击事件负责--RFI

美国前总统老布什因肺炎问题转入加护病房 稳定休养中

路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。