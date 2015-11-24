马里电视台公布袭击事件嫌犯照片 呼吁大众提供信息

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴马科11月23日（记者 Tiemoko Diallo/Kissima Diagana） - 马里国家电视台周一发布了两名死者的照片，称这是首都巴马科丽笙酒店袭击事件的“筹划者”，并呼吁大众提供关于这两人身份的信息。
已有三个组织宣传为这起袭击事件负责，分别是圣战组织Al Mourabitoun、伊斯兰马格里布基地组织（AQIM）以及马斯那解放阵线（MLF）。
根据马里国家电视台公布的照片，死者为两名年轻黑人男子，其中一人躺在轮床上。该电视台呼吁大众提供关于这两人的信息。
负责调查这起袭击事件的马里检察长Boubacar Sidiki Samake称，相关机构从这两名武装分子的尸体上找到了手机和枪支，这将协助他们调查这起袭击事件是如何筹划的。
他还称，法国、比利时、加拿大及美国正在为调查提供技术援助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。