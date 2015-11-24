马里电视台公布袭击事件嫌犯照片 呼吁大众提供信息

路透巴马科11月23日（记者 Tiemoko Diallo/Kissima Diagana） - 马里国家电视台周一发布了两名死者的照片，称这是首都巴马科丽笙酒店袭击事件的“筹划者”，并呼吁大众提供关于这两人身份的信息。

已有三个组织宣传为这起袭击事件负责，分别是圣战组织Al Mourabitoun、伊斯兰马格里布基地组织（AQIM）以及马斯那解放阵线（MLF）。

根据马里国家电视台公布的照片，死者为两名年轻黑人男子，其中一人躺在轮床上。该电视台呼吁大众提供关于这两人的信息。

负责调查这起袭击事件的马里检察长Boubacar Sidiki Samake称，相关机构从这两名武装分子的尸体上找到了手机和枪支，这将协助他们调查这起袭击事件是如何筹划的。

他还称，法国、比利时、加拿大及美国正在为调查提供技术援助。（完）