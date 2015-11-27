马里称抓捕了两名与丽笙酒店袭击案有关联的嫌疑人

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴马科11月26日（记者 Tiemoko Diallo/Adama Diarra） - 马里安全部称，该国周四抓捕了两名与该国首都巴马科丽笙酒店袭击案有关联的嫌疑人。
至少有两名武装分子上周五凌晨对丽笙酒店发动了袭击。
安全部发言人Amadou Sangho称：“有两名嫌疑人被捕。”但未透露这两人的姓名。
一位接近调查的消息人士称，安全部门根据在一部袭击者手机中发现的信息将上述嫌犯带去讯问。
该消息人士称，其中一名嫌犯自8月以来经常与发动袭击的武装分子之一进行联系，另一名被捕者曾向一名袭击者提供过手机充值卡。
“只有在讯问后，我们才会知道第二名嫌疑人是出售电话充值卡还是帮凶。”这位要求匿名的消息人士称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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