马里称抓捕了两名与丽笙酒店袭击案有关联的嫌疑人

路透巴马科11月26日（记者 Tiemoko Diallo/Adama Diarra） - 马里安全部称，该国周四抓捕了两名与该国首都巴马科丽笙酒店袭击案有关联的嫌疑人。

至少有两名武装分子上周五凌晨对丽笙酒店发动了袭击。

安全部发言人Amadou Sangho称：“有两名嫌疑人被捕。”但未透露这两人的姓名。

一位接近调查的消息人士称，安全部门根据在一部袭击者手机中发现的信息将上述嫌犯带去讯问。

该消息人士称，其中一名嫌犯自8月以来经常与发动袭击的武装分子之一进行联系，另一名被捕者曾向一名袭击者提供过手机充值卡。

“只有在讯问后，我们才会知道第二名嫌疑人是出售电话充值卡还是帮凶。”这位要求匿名的消息人士称。（完）