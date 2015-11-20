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亚洲 | 2015年 11月 21日 星期六 00:39 BJT

标题新闻：马里丽笙酒店人质事件已经结束，76名人质被解救，有两名伊斯兰武装分子被击毙

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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