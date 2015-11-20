伊斯兰枪手袭击马里首都一豪华酒店 170人成为人质

路透巴马科11月20日 - 马里一位高级安全官员以及丽笙酒店经营者表示，高喊着伊斯兰口号的枪手周五袭击了马里首都巴马科一个住满外国人的豪华酒店，170人成为人质。

其后一位高级安全消息人士称，部分人质在背诵古兰经后被释放；另据法国世界报网站援引马里安全部的消息称，至少三名人质在马里酒店的袭击中死亡。

马里是前法国殖民地，丽笙酒店位于巴马科市中心西部。

巴马科枪战中的枪手身份，以及从属于哪个组织，目前尚未知晓。

上述安全消息人士称，至多有10名枪手冲进了这一建筑，开枪并用阿拉伯语高喊着“伟大的安拉”。

新华社报导指出，在这一枪战中，包括至少七名中国旅客在内众多人员被困酒店内。

接近法国总统奥朗德的消息人士称，马里首都丽笙酒店内被困人质中有法国公民。

“我们仍在等待经过核实后更加准确的消息。现场有法国公民。总统正在密切跟踪情况，”这位消息人士说。

一名外交消息人士表示，马里特种部队已经抵达现场，法国正在提供后勤和情报支持。

此外，土耳其政府官员称，六名土耳其航空公司雇员也被困在丽笙酒店内。

该酒店保安特遣队的一名高级成员称，两位私人保镖在袭击一开始(0700 GMT)即受伤。

这一地区的目标者称，警察已包围这一饭店，并封锁了通向周围地区的道路。(完)