马里首都丽笙酒店发生枪战 至少七名中国旅客被困

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京11月20日 - 新华社报道称，位于马里首都巴马科市中心的丽笙酒店周五早上发生枪战，包括至少七名中国旅客在内众多人员被困酒店内。
“当天早上六点半左右，酒店房间外传来多声枪响，随后又有零星枪声传来，走廊和房间内出现烟味，网络时断时续，前台电话无人接听，”新华社援引一名被困酒店内的陈姓中国旅客发来的微信称。
据该旅客发回的现场照片和视频显示，马里防暴警察已赶到酒店现场，目前正与袭击者对峙。
马里是位于西非的内陆国家。丽笙酒店共有190间客房，目前暂无人员伤亡的消息。
另有媒体援引丽笙酒店集团在英国伦敦发布的声明报道称，按照目前了解的情况，现场有两名袭击者，酒店内约有140名住客和30名酒店员工被困，集团已与当地有关方面取得联系。
与此同时，马里安全部队方面有消息人士透露，酒店内约有10名枪手。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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