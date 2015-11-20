马里首都丽笙酒店发生枪战 至少七名中国旅客被困

路透北京11月20日 - 新华社报道称，位于马里首都巴马科市中心的丽笙酒店周五早上发生枪战，包括至少七名中国旅客在内众多人员被困酒店内。

“当天早上六点半左右，酒店房间外传来多声枪响，随后又有零星枪声传来，走廊和房间内出现烟味，网络时断时续，前台电话无人接听，”新华社援引一名被困酒店内的陈姓中国旅客发来的微信称。

据该旅客发回的现场照片和视频显示，马里防暴警察已赶到酒店现场，目前正与袭击者对峙。

马里是位于西非的内陆国家。丽笙酒店共有190间客房，目前暂无人员伤亡的消息。

另有媒体援引丽笙酒店集团在英国伦敦发布的声明报道称，按照目前了解的情况，现场有两名袭击者，酒店内约有140名住客和30名酒店员工被困，集团已与当地有关方面取得联系。

与此同时，马里安全部队方面有消息人士透露，酒店内约有10名枪手。（完）