韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴黎/安卡拉11月20日 - 接近法国总统奥朗德的消息人士称，马里首都丽笙酒店内被困人质中有法国公民。
“我们仍在等待经过核实后更加准确的消息。现场有法国公民。总统正在密切跟踪情况，”这位消息人士说道。
一名外交消息人士表示，马里特种部队已经抵达现场，法国正在提供后勤和情报支持。
此外，土耳其政府官员称，六名土耳其航空公司雇员也被困在丽笙酒店内。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。