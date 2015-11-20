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时事要闻 | 2015年 11月 20日 星期五 19:02 BJT

马里首都丽笙酒店被困人质中有法国公民--消息

路透巴黎/安卡拉11月20日 - 接近法国总统奥朗德的消息人士称，马里首都丽笙酒店内被困人质中有法国公民。

“我们仍在等待经过核实后更加准确的消息。现场有法国公民。总统正在密切跟踪情况，”这位消息人士说道。

一名外交消息人士表示，马里特种部队已经抵达现场，法国正在提供后勤和情报支持。

此外，土耳其政府官员称，六名土耳其航空公司雇员也被困在丽笙酒店内。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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