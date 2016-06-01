（修正）中国驻马里维和人员遇袭致1人牺牲4人受伤 中国外交部回应

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
（补上内文第三段漏字）
路透北京6月1日 - 中国外交部周三称，联合国驻马里多层面综合稳定特派团营地的维和部队遭遇袭击，造成重大伤亡，其中中国维和人员1人牺牲，4人受伤。
中国外交部发言人华春莹称，中国要求马里政府和联合国方面立即对此次恐怖袭击事件展开调查，将凶手绳之以法。
华春莹称，“这是一起针对联合国维和人员的恐怖袭击事件，是严重的罪行，不可容忍。中方予以强烈谴责。”
华春莹称，目前2400多名中国维和人员正在马里、刚果（金）、利比里亚等7个非洲任务区执行联合国维和任务。
华春莹称，中方将继续积极参与联合国维和行动，继续为践行《联合国宪章》精神，为维护非洲的和平与安全作出贡献。（完）
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。