重发-中国驻马里维和人员遇袭致1人牺牲4人受伤 中国外交部回应

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(重发以补上第三段漏字“责”)
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路透北京6月1日 - 中国外交部周三称，联合国驻马里多层面综合稳定特派团营地的维和部队遭遇袭击，造成重大伤亡，其中中国维和人员1人牺牲，4人受伤。
中国外交部发言人华春莹称，中国要求马里政府和联合国方面立即对此次恐怖袭击事件展开调查，将凶手绳之以法。
华春莹称，“这是一起针对联合国维和人员的恐怖袭击事件，是严重的罪行，不可容忍。中方予以强烈谴责”。
华春莹称，目前2400多名中国维和人员正在马里、刚果（金）、利比里亚等7个非洲任务区执行联合国维和任务。
华春莹称，中方将继续积极参与联合国维和行动，继续为践行《联合国宪章》精神，为维护非洲的和平与安全作出贡献。(完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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