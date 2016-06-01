重发-中国驻马里维和人员遇袭致1人牺牲4人受伤 中国外交部回应

(重发以补上第三段漏字“责”)

本文由路透中文网编译提供

路透北京6月1日 - 中国外交部周三称，联合国驻马里多层面综合稳定特派团营地的维和部队遭遇袭击，造成重大伤亡，其中中国维和人员1人牺牲，4人受伤。

中国外交部发言人华春莹称，中国要求马里政府和联合国方面立即对此次恐怖袭击事件展开调查，将凶手绳之以法。

华春莹称，“这是一起针对联合国维和人员的恐怖袭击事件，是严重的罪行，不可容忍。中方予以强烈谴责”。

华春莹称，目前2400多名中国维和人员正在马里、刚果（金）、利比里亚等7个非洲任务区执行联合国维和任务。