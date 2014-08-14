马利基拒不让位 欧洲追随美国向库尔德人提供武器

路透巴格达8月13日 - 日益受到孤立的伊拉克现任总理马利基周三再度拒绝让位。他所属的政党以及原来支持他的伊朗领导人都公开表示支持由别人取代他。巴格达的许多民众希望，新总理可以阻止逊尼派武装分子的推进势头。

尽管遭到原来的美国支持者和伊拉克什叶派政治及宗教领导人的抛弃，但马利基继续寻求通过法律维护自己的地位。被任命为新总理的阿巴迪就组建联合政府咨询各方意见，争取团结互相敌对的各派力量。

什叶派领导的政府军，以及伊拉克北部的库尔德民兵，正在抗击伊斯兰国逊尼派武装分子。欧盟国家开始追随美国，直接向库尔德人提供武器，并加紧向逃避战火的数万难民提供援助。

马利基在武装部队和什叶派民兵中建立了一个指挥官网络，但没有迹象显示他准备诉诸武力来对付阿巴迪。阿巴迪很早就加入了伊斯兰教义党。

马利基所属的伊斯兰教义党呼吁伊拉克政治家与阿巴迪合作组建新政府，对马利基构成打击。

而且伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)亦表示，他个人支持阿巴迪。对于试图寻求伊朗支持的马利基，哈梅尼则很公开地与之疏远。

眼看库尔德游击武装本月在伊斯兰国极端分子的进攻下节节败退，法国宣布加入美国，向库尔德族武装紧急提供“先进武器”。欧盟外长亦同意停止夏季休假，于周五讨论伊拉克危机。

美国一位官员称，还在与阿拉伯国家就向库尔德提供军火进行谈判。

德国亦表示，本周末将向库尔德武装提供非杀伤性军事装备。

除了为库尔德武装提供武器和对极端分子据点进行轰炸以外，西方国家还致力于协助援助机构，为成千上万的难民空投物资和提供避难场所。很多难民为非逊尼派族裔，他们因伊斯兰国极端分子的袭击而逃离家园。

白宫表示，美国及其盟友考虑组织空运和建立安全走廊，以解救难民。很多雅兹迪族裔难民被围困在接近叙利亚边境的辛贾尔山(Mount Sinjar)上。

美国一位官员说，美国一个由军人和人道主义救援人员组成的不足20人的团队，周三早间抵达辛贾尔山，实地评估如何帮助雅兹迪人撤离这座山。

白宫表示，虽然总统奥巴马排除了向伊拉克派遣作战部队的可能，但不排除派出地面部队进行人道主义援助。(完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 李婷仪/白云)

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