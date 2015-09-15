上海梅林拟3.11亿新西兰元取得新西兰最大肉类加工企业50%股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月15日 - 光明食品(集团)旗下上市公司上海梅林正广和股份有限公司(600073.SS)周二公告，拟以3.11亿新西兰元(约12.5亿元人民币)的交易价格，取得新西兰第二大农业出口企业50%股权，以获得海外牛羊肉资源。
具体操作方式上，上海梅林将以下属全资子公司上海梅林(香港)作为收购主体，对拟购买标的公司 Silver Fern Farms Beef Limited (SFF集团)进行增资，增资后与其原股东各持50%股份。
上海梅林称，若能顺利完成是次收购，公司将成为中国最大的牛羊肉综合产业集团，营业收入将达250-300亿元人民币，实现跨越式发展。该公司2014年营业收入额仅为106亿元。
SFF集团是是新西兰最大的肉类加工企业，拥有超过1.6万家供应商，在新西兰拥有19家加工生产基地，其中有10家具有出口中国许可证；同时还是该国第二大农业出口商，仅次于恒天然公司，约85%的牛肉、羊肉和鹿肉产品出口至60多个国家。
中国证券报同日引述齐鲁证券分析称，光明集团对上海梅林的战略定位在肉类产业，未来将重点发展猪肉和牛肉两条全产业链。目前国内肉牛行业处于成长期，且缺乏领导型企业，海外资源物美价廉、禀赋优势明显。
光明食品集团近年来海外并购举措频出，布局包括糖类、油类等多个与其主业相关产业。
上海梅林股票自8月18日起停牌，停牌前收报13.55元人民币。(完)
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(发稿 李宏薇 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。