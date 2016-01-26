马总检察长称汇入总理纳吉布私人账户的6.81亿美元是沙特王室赠款（更新版）

（新增反对党对调查结果的指责以及纳吉布办公室不予置评等内容）

路透吉隆坡1月26日（记者 Rozanna Latiff/Emily Chow） - 马来西亚总检察长阿班迪·阿里（Mohamed Apandi Ali）周二称，汇入总理纳吉布私人银行账户的6.81亿美元是来自沙特王室的礼物，中间不存在刑事犯罪或者腐败。

马来西亚主要反对党--民主行动党的领袖指责阿班迪·阿里的调查结果，称纳吉布对阿班迪·阿里的任命表明调查存在利益冲突。

在围绕神秘资金转移以及1MDB深陷负债困境的丑闻中，沙特王室的卷入是一个出人意外的转折。

“调查发现资金并非某种形式的贪污或者受贿，我对此表示满意，”阿班迪·阿里在紧急召开的新闻发布会上表示。

阿班迪·阿里在声明中称，在汇入纳吉布账户的约5个月后即2013年8月，其中6.2亿美元已返还给沙特王室，因这部分资金未被使用。

“至于为何赠予总理纳吉布，尚未给出原因，那是他与沙特王室之间（的事情），”他说道。

阿班迪·阿里称，未发现纳吉布在马来西亚反腐机构提交的三宗调查中存在刑事犯罪，且未来不会采取更多行动。

马来西亚反贪污委员会（MACC）早些时候称，这笔资金是一位身份未经确认的中东捐款人的政治捐款。

阿班迪·阿里发表声明称，他将向MACC返还与上述三宗调查有关的文件，文件附带结束这三宗调查的指示。

纳吉布的办公室拒绝就阿班迪·阿里的调查结果置评。（完）