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国际财经 | 2016年 11月 11日 星期五 14:02 BJT

马来西亚央行否认冻结马币外汇交易的报道--国家通讯社

路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚国家通讯社周五报道，马来西亚央行否认冻结马币外汇交易。

该通讯社引述央行发言人称，马来西亚央行将在0600GMT就此发布声明。

马币周五在离岸市场跌至逾12年低点；现汇基本持稳，因为央行严格控制在岸市场。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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