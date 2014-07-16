马来西亚油轮在马六甲海峡遇袭

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月16日 - 马来西亚海军和官员周三称，海盗周二晚间在马六甲海峡袭击了马来西亚油轮MT Oriental Glory并抽走了船上的石油。
海盗偷窃了2,500吨石油，并损坏了该船的导航设备。
海盗通报中心（Piracy Reporting Centre）一名官员对路透称，该船从新加坡前往马来西亚东部沙巴州一个港口，15名船员都很安全。
周三下午，当局恢复了对该船的控制。
当局未抓捕到任何海盗。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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