马来西亚油轮在马六甲海峡遇袭

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡7月16日 - 马来西亚海军和官员周三称，海盗周二晚间在马六甲海峡袭击了马来西亚油轮MT Oriental Glory并抽走了船上的石油。

海盗偷窃了2,500吨石油，并损坏了该船的导航设备。

海盗通报中心（Piracy Reporting Centre）一名官员对路透称，该船从新加坡前往马来西亚东部沙巴州一个港口，15名船员都很安全。

周三下午，当局恢复了对该船的控制。

当局未抓捕到任何海盗。（完）