曼氏亚洲文学奖寻求新的赞助商

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透10月18日电---Man Group周四放弃为曼氏亚洲文学奖（Man Asian Literary Prize）提供冠名赞助，该奖项寻求新的赞助商。
Man Group也为布克奖（Man Booker Prize）提供赞助，该奖项是英语小说界的重要奖项之一。Man Group今年削减支出。
“我们决定只为布克奖提供赞助，今年是第12年。”Man Group发言人在声明中称。
2007年，中国作家姜戎凭借《狼图腾》获得了当年的曼氏亚洲文学奖。
“曼氏亚洲文学奖对亚洲文学贡献很大。随着莫言获得诺贝尔文学奖，亚洲文学处於良好发展时期。”曼氏亚洲文学奖执行董事David Parker表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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