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寰宇花絮 | 2012年 10月 18日 星期四 17:47 BJT

曼氏亚洲文学奖寻求新的赞助商

路透10月18日电---Man Group周四放弃为曼氏亚洲文学奖（Man Asian Literary Prize）提供冠名赞助，该奖项寻求新的赞助商。

Man Group也为布克奖（Man Booker Prize）提供赞助，该奖项是英语小说界的重要奖项之一。Man Group今年削减支出。

“我们决定只为布克奖提供赞助，今年是第12年。”Man Group发言人在声明中称。

2007年，中国作家姜戎凭借《狼图腾》获得了当年的曼氏亚洲文学奖。

“曼氏亚洲文学奖对亚洲文学贡献很大。随着莫言获得诺贝尔文学奖，亚洲文学处於良好发展时期。”曼氏亚洲文学奖执行董事David Parker表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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