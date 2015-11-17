《路透精英汇》英仕曼总裁称2016年宏观图景与今年大同小异

路透伦敦11月16日 - 英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis周一对路透称，尽管2016年和今年可能大同小异，但股市和债市也许有些机会，尤其在中国和新兴市场。

Ellis在路透全球投资前景峰会(Reuters Global Investment Outlook Summit)上称，中国、欧洲和日本都还在印钞，也都面临着通缩担忧，这说明政策意外大幅收紧的机率很小。

“这三者看来可能都会继续尽量大开闸门，这使得美国政策一定程度收紧不会使整体情况有什么不同，”Ellis称。

“很可能她(美联储主席叶伦)将(在12月)升息25个基点，影响很可能也微乎其微，”Ellis称。英仕曼集团在9月底管理资金768亿美元，是全球最大的上市对冲基金。

他说，尽管市场普遍认可的“买”美元符合逻辑，但投资者需要谨慎。

在这样的背景下，且之前一年由于对中国经济成长的疑虑升温，不少新兴国家股市和债市均大幅下跌，Ellis称，他认为一些受创最重的市场存在投资价值。

中国沪深300指数.CSI300今夏大跌45%，且其他新兴市场也展现疲态，Ellis称，由于中国经济成长和股票价值关联不大，对于那些分析单个公司价值的投资者而言，该市场“大有可为”。

Ellis指出，鉴于多数央行都实行宽松货币政策，所以市场不太可能愈发担心全球经济陷入新的衰退。

Ellis说，2016年还有一系列政治和宏观经济事件，包括英国将就是否退出欧盟举行投票，所以仍存在获利机会。

虽然英仕曼对于“英国退出欧盟”没有明确的观点，Ellis认为投票结果将势均力敌，但如果英国人投票留在欧盟，那么在1.45左右买入英镑，或者在英债实质收益率溢价时买入英债，可能是一个良好的买入点。

但如果选民选择退出欧盟，那么就需要英债溢价了。(完)