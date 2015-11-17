《路透精英汇》英仕曼总裁称2016年宏观图景与今年大同小异

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月16日 - 英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis周一对路透称，尽管2016年和今年可能大同小异，但股市和债市也许有些机会，尤其在中国和新兴市场。
Ellis在路透全球投资前景峰会(Reuters Global Investment Outlook Summit)上称，中国、欧洲和日本都还在印钞，也都面临着通缩担忧，这说明政策意外大幅收紧的机率很小。
“这三者看来可能都会继续尽量大开闸门，这使得美国政策一定程度收紧不会使整体情况有什么不同，”Ellis称。
“很可能她(美联储主席叶伦)将(在12月)升息25个基点，影响很可能也微乎其微，”Ellis称。英仕曼集团在9月底管理资金768亿美元，是全球最大的上市对冲基金。
他说，尽管市场普遍认可的“买”美元符合逻辑，但投资者需要谨慎。
在这样的背景下，且之前一年由于对中国经济成长的疑虑升温，不少新兴国家股市和债市均大幅下跌，Ellis称，他认为一些受创最重的市场存在投资价值。
中国沪深300指数.CSI300今夏大跌45%，且其他新兴市场也展现疲态，Ellis称，由于中国经济成长和股票价值关联不大，对于那些分析单个公司价值的投资者而言，该市场“大有可为”。
Ellis指出，鉴于多数央行都实行宽松货币政策，所以市场不太可能愈发担心全球经济陷入新的衰退。
Ellis说，2016年还有一系列政治和宏观经济事件，包括英国将就是否退出欧盟举行投票，所以仍存在获利机会。
虽然英仕曼对于“英国退出欧盟”没有明确的观点，Ellis认为投票结果将势均力敌，但如果英国人投票留在欧盟，那么在1.45左右买入英镑，或者在英债实质收益率溢价时买入英债，可能是一个良好的买入点。
但如果选民选择退出欧盟，那么就需要英债溢价了。(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 王颖/戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。