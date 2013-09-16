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时事要闻 | 2013年 9月 17日 星期二 07:23 BJT

一男子向白宫丢掷爆竹--美国特勤局

路透华盛顿9月16日 - 美国特勤局表示，一名男子周一向白宫北边警戒线内扔掷爆竹，而在这之前不久美国首都才发生一起造成13人死亡的枪击事件。

一名美国特勤局发言人表示，在爆竹越过北边围篱丢入白宫之后，身着制服的特工下令要求在白宫车道上的记者进入白宫内部。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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