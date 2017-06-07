敏华控股一度急挫逾15%随后停牌 被沽空机构浑水指控夸大盈利

路透香港6月7日 - 中国沙发制造及分销商--敏华控股有限公司(1999.HK)周三午盘一度急挫逾15%，之后停牌，因被沽空机构Muddy Waters（浑水）指控夸大盈利。

敏华控股一度低探5.67港元近三个月低位后，于下午2时30分起短暂停止买卖，停牌前报6.03港元，跌幅为10%。

浑水创办人Carson Block在香港一个会议上称，敏华控股的商业模式显示公司夸大盈利。而浑水的Twitter在下午2时许发表沽空敏华的言论，并指有证据显示造假。惟路透未能联络浑水一名代表作进一步评论。

浑水去年12月曾狙击另一家香港上市公司辉山乳业(6863.HK)，指相信公司价值接近零，并质疑公司虚报盈利及夸大奶牛牧场的资本开支，其后辉山乳业两度发出公告澄清浑水报告对其有关指称。

今年3月24日，辉山乳业突然崖式暴挫91%至历史低位后停牌，迄今尚未复牌，期间披露大股东所持几乎全部辉山股份用于贷款质押，辉山本身的债务问题陆续浮现，公司目前正联络银行以磋商暂缓还款事宜，包括可能债项重组建议。（完）