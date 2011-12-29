每日管理建议：不要为第一份工作瞻前顾後

毕业生们，注意了：几乎没有人职业生涯的起点是正确的，不要对你走出大学後的第一份工作有太多担心。它不会决定你未来从事的领域、收入或职业道路。

与其寻找完美的工作，不如寻找以下三项：

1、学习的机会。无论你从事什麽工作，你都应该获得新技术和经验。

2、够用的收入。你不必非得成为银行家。如果这份工作能让你有时间和灵活性做你想做的事，那麽就算是服务生也是值得尊重的一份工作。

3、有机会付出。每个人都想有一种存在感，那不妨找一个可以让你向善的工作。如果你找不到一份符合需要的工作，当个志愿者也不错。

--摘自《你的第一份工作真的不重要》(Your First Job Doesn't (Really) Matter)，作者：Jodi Glickman（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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