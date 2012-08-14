每日管理建议：果敢从而获得影响力

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿7月3日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
大多数领导者可以从个人魄力的增长中获益，正面的技能而非激怒别人和出风头将帮助你引领变革，做出正直的决定。
魄力常常遭到责备。自信和果敢的人可能被视为爱出风头和令人讨厌。不过结合其他关键技能，拥有魄力能够让你在其它事情上胜过他人。
1. 培养团队意识。如果团队成员有机会发表不太受欢迎的观点，团队就容易取得成功。通过你的自信来营造允许他人畅所欲言的氛围。
2. 引领变革。建设性变革要求大胆的举动。要有魄力地突破变革中常常出现的阻力。
3. 行动正直。魄力和诚实的组合能够让你有勇气坚持自己认为正确的事情。
--摘自Scott Edinger的《所有领导者都应努力拥有的一项技能》（The One Skill All Leaders Should Work On）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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