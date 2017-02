每日管理建议：果敢从而获得影响力

大多数领导者可以从个人魄力的增长中获益,正面的技能而非激怒别人和出风头将帮助你引领变革,做出正直的决定。

魄力常常遭到责备。自信和果敢的人可能被视为爱出风头和令人讨厌。不过结合其他关键技能,拥有魄力能够让你在其它事情上胜过他人。

1. 培养团队意识。如果团队成员有机会发表不太受欢迎的观点,团队就容易取得成功。通过你的自信来营造允许他人畅所欲言的氛围。

2. 引领变革。建设性变革要求大胆的举动。要有魄力地突破变革中常常出现的阻力。

3. 行动正直。魄力和诚实的组合能够让你有勇气坚持自己认为正确的事情。

--摘自Scott Edinger的《所有领导者都应努力拥有的一项技能》(The One Skill All Leaders Should Work On)。查看全文并参与讨论,请点击(here)。(完)

编译:李富强 发稿:张家伟

