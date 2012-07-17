每日管理建议：如何帮助员工成长

路透波士顿7月16日电---没有任何老板希望失去自己的明星雇员。但作为经理，帮助属下员工到达下个成长阶段是你的职责。以下是你可以为支持他们的发展而作的三件事：

1、重新定义当前角色。确保职位描述符合员工兴趣、价值和技能。这将有助於确保，你的员工在成长过程中会遇到新挑战。

2、帮助他们拓展人际圈。找到公司中可以提供机会、指导、建议或能接触到不同圈子的人。

3、评估选项。帮助你的属下确定最有利於学习的机会。当遇到或涉及自己团队里的某些人会离开的选项时，请将公司利益放在首位。

--摘自《哈佛管理导师在线模块:职业生涯管理》(Harvard ManageMentor Online Module: Career Management)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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