每日管理建议：如何帮助员工成长

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透波士顿7月16日电---没有任何老板希望失去自己的明星雇员。但作为经理，帮助属下员工到达下个成长阶段是你的职责。以下是你可以为支持他们的发展而作的三件事：
1、重新定义当前角色。确保职位描述符合员工兴趣、价值和技能。这将有助於确保，你的员工在成长过程中会遇到新挑战。
2、帮助他们拓展人际圈。找到公司中可以提供机会、指导、建议或能接触到不同圈子的人。
3、评估选项。帮助你的属下确定最有利於学习的机会。当遇到或涉及自己团队里的某些人会离开的选项时，请将公司利益放在首位。
--摘自《哈佛管理导师在线模块:职业生涯管理》(Harvard ManageMentor Online Module: Career Management)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。