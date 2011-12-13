每日管理建议：如何维持远方客户忠诚度

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透12月12日电---"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
当需要建立并保持客户关系时，面对面交流是不可替代的方式。但人们的生意可能是全球性的，并非总能做到面对面的交流。
当你无法亲自拜访客户来建立忠诚度时，可试着做以下两件事：
1. 花点时间通过电子邮件联系。利用闲暇时间向客户发邮件问候，给他们转发一篇文章，或询问他们将参加会议的情况。即使对方信箱信满为患，通常也会赏识这种做法，特别是在不要求回复的情况下。
2. 通过电子简讯保持轻度联系。发一封文笔不错、内容有价值的电子简讯，是提醒客户你一直在他们身旁，并随时准备帮助他们的绝佳方式。但不可过於频繁（一个月或两个月发一次），这样不至于使他们感到厌烦。
--摘自《不管身在何处 都可保持客户忠诚》（Keeping Your Clients Loyal, From Wherever You Are），作者：Dorie Clark。
欲浏览全文，请点击：here（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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