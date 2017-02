每日管理建议：如何维持远方客户忠诚度

路透12月12日电---"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧,内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下不代表路透观点。

当需要建立并保持客户关系时,面对面交流是不可替代的方式。但人们的生意可能是全球性的,并非总能做到面对面的交流。

当你无法亲自拜访客户来建立忠诚度时,可试着做以下两件事:

1. 花点时间通过电子邮件联系。利用闲暇时间向客户发邮件问候,给他们转发一篇文章,或询问他们将参加会议的情况。即使对方信箱信满为患,通常也会赏识这种做法,特别是在不要求回复的情况下。

2. 通过电子简讯保持轻度联系。发一封文笔不错、内容有价值的电子简讯,是提醒客户你一直在他们身旁,并随时准备帮助他们的绝佳方式。但不可过於频繁(一个月或两个月发一次),这样不至于使他们感到厌烦。

--摘自《不管身在何处 都可保持客户忠诚》(Keeping Your Clients Loyal, From Wherever You Are),作者:Dorie Clark。

