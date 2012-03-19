每日管理建议：如何看企业赚钱能力

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿3月12日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
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2、现金。现金能确保企业的运营。现金增值是现金流出和流入的差值。搞清楚是在哪个业务单元产生的现金增值，公司如何运用现金以及是否有足够的现金流入。
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--摘自《经理人财务基础指南》(Guide to Finance Basics for Managers)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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